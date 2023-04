25 Aprile | la lezione di Mattarella | Ora e sempre Resistenza | la Costituzione nacque dove caddero i partigiani

Ma anche per rendere omaggio alla memoria di Jan Palach, simbolo della lotta al comunismo, che poco c'entra con il 25. Dall'altra sponda del fiume il governo ha ascoltato perlopiù ...L'esempio di un dodicenne che decise di non girarsi dall'altra parte, come insegnamento civico alle ragazze e ai ragazzi di oggi. Il 25è l'occasione di ricordare la figura di Ugo Forno, detto 'Ughetto', ultima vittima della Resistenza romana il 5 giugno 1944, quando guidò un manipolo di giovanissimi del quartiere Trieste per ...Italia 25, il discorso completo di Sergio Mattarella: "La Repubblica è figlia dell'antifascismo"di storia Mattarella corregge le falsificazioni storiche; non allude a nessuno e ...

25 aprile, la lezione di Mattarella: 'Ora e sempre Resistenza' - Politica Agenzia ANSA

Grande affluenza anche nella giornata conclusiva della Festa della Resistenza, in programma il 23, 24 e 25 aprile nel quartiere Garbatella con oltre 40 eventi gratuiti che si sono svolti presso il Tea ...Il presidente spazza via il fiume di parole bugiarde sulla nascita della Repubblica usate dalla destra. «Ora e sempre Resistenza. La nostra carta è figlia della lotta antifascista». L’omaggio ai parti ...