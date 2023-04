25 aprile | la diretta dal corteo di Roma per la festa della Liberazione | gli interventi dal palco

(Di martedì 25 aprile 2023) Da Porta San Paolo, a, lamanizione in occasione del 78esimo anniversariodell’Italia dal nazifascismo. Dalglidei rappresentanti dell’Anpi, le testimonianze dei partigiani e il discorso di Maurizio LandiniCgil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domenica 30si celebra la Giornata internazionale del Jazz, ricorrenza introdotta nel 2011 dall'Unesco ... Per l'occasione la Convivio Jazz Factory di Modica,dai musicisti Giuseppe ...Mercoledì 26, inda San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d'Italia Inter - Juventus . L'andata a Torino è terminata 1 - 1. Giovedì 27, indalle ore ...A partire dalle 12, instreaming (e in presenza), la festa della Liberazione a Casa Cervi , organizzato dal Museo Cervi: dai saluti istituzionali (con, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Albertina Soliani e Luca ...

Guerra Ucraina Russia, Medvedev: "Cresce la prospettiva di guerra nucleare". LIVE Sky Tg24

Il 25 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui il Comitato di liberazione nazionale proclamò l’insurrezione nazionale, mentre le grandi città del Nord erano ancora occupate. Chiaro, noPlayout, attesa per la penalizzazione dell'Imolese in arrivo. Uomini di Antonioli ora a -5, potrebbero scivolare a -9 annullando lo spareggio Grazie al successo sulla Carrarese, la Vis Pesaro affronte ...