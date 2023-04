25 aprile | la destra nostalgica cerca degli alibi per non festeggiare la Liberazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) di Carmelo Sant’Angelo Nel 1918 Gabriele D’Annunzio creava il mito politico della “vittoria mutilata” per esprimere l’insoddisfazione dell’Italia che non aveva ottenuto, al termine della Prima guerra mondiale, tutti i compensi territoriali a cui aspirava sulla baseaccordi precedentemente stipulati con gli alleati. In tale mito si fusero i principi del revanscismo e dell’irredentismo italiano del primo dopoguerra e, secondo Gaetano Salvemini, esso costituì anche la base ideologica del fascismo. Il 25 settembre 2022 è nato, invece, il mito della “vittoria soffocata”. Per la prima volta un partito post-fascista, con la fiamma ancora ardente, vince le elezioni ed esprime il capo del governo. I più nostalgici (per usare un eufemismo) tra gli eletti vorrebbero sbandierare la loro autentica fede politica ai quattro venti, ma sono costretti a mistificare i fatti ed a ...