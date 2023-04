25 aprile | iniziata a Cuneo celebrazione con Mattarella

(Di martedì 25 aprile 2023), 25 apr. (Adnkronos) - Con l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della banda dell'Aeronautica militare insieme al trombettista Paolo Fresu, èal Teatro Torselli di, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, ladel 78/mo anniversario della Liberazione. In precedenza il Capo dello Stato ha reso omaggio al Monumento della Resistenza, visitato in forma privata il Museo Casa Galimberti.

...Bomporto (MO) la 17esima edizione del Nonantola Film Festival che si svolgerà da giovedì 27...nel 2017 una battaglia per il riconoscimento delle responsabilità nell'epidemia di oppioidi...Buonasera a tutti, ho volutamente scelto il 25per fare questo comunicato. Quest'anno, il 31 anniversario dalla strage di Via D'Amelio, per ...i funzionari dello Stato che la hannoe ...L'Isola dei Famosi èappena da due settimane che già sono state lanciate le prime frecciatine tra i naufraghi ... andata in onda ieri sera, lunedì 24, tra Ilary ed Enrico ...

Mattarella è atterrato a Cuneo, iniziata la visita sulle tracce dei primi partigiani - Il Capo dello Stato arrivato al teatro Toselli - Il Capo dello Stato arrivato al teatro Toselli RaiNews

Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) – Con l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della banda dell’Aeronautica militare insieme al trombettista Paolo Fresu, è iniziata al Teatro Torselli di Cuneo, alla prese ...Il consiglio comunale aperto di Lucca del 24 aprile 2023 è iniziato alle ore 17.05 ed aveva il seguente ordine dei lavori: “Celebrazioni del 25 Aprile”. Un modo per accontentare la Sinistra che, altri ...