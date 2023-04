25 aprile | in 80mila in piazza a Milano Tensione nel varesotto con militanti di estrema destra | ' Bella ciao' contro ' A noi'

Meloni e La Russa appesi a testa in giù il 25, i manifesti contro il governo a Napoli 25, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per la Festa della Liberazione Tensione nel ...Da corso Venezia - sulle note di Bella Ciao - fino in piazza Duomo: sono almenoi presenti al tradizionale corteo nazionale del 25che, dopo aver attraversato il centro cittadino, si concluderà con gli interventi istituzionali. In testa al corteo, tra gli altri, i ...Ho avuto il privilegio di suonare davanti apersone ma anche davanti a 200. L'ho apprezzato allo stesso modo'. I Marillion non si esibiscono in Italia da tre anni, quando per festeggiare i 40 ...

Il 25 aprile di Milano: 80mila in corteo (con Sala e Schlein), Valditara contestato MilanoToday.it

A Milano la pioggia non ferma i manifestanti. Sono circa 80 mila le persone che, nonostante la pioggia, hanno sfilato al corteo nazionale del 25 aprile nel capoluogo lombardo, ha comunicato ...Il gruppo si esibirà il 28 e 29 aprile al Gran Teatro Geox di Padova in due spettacoli diversi con setlist completamente differenti ...