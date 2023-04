(Di martedì 25 aprile 2023) Tante bandiere dell'Italia, le bandiere rosse e anche gli striscioni di Emergency e della Cgil Sono circai manifestanti alorganizzato dall’in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. I manifestanti, partiti da Largo Bompiani, hanno attraversato i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense, fino all’arrivo a Porta San Paolo. All’arrivo gli organizzatori dal palco hanno sottolineato che si tratta del “più grande 25degli ultimi anni” ringraziando “i partigiani e le partigiane che sono qui con noi e il sindaco diRoberto Gualtieri”. All’iniziativa per il 25ci sono le sezioni dell’locali in rappresentanza dei diversi quartieri della Capitale da Centocelle ...

... le bandiere rosse e anche gli striscioni di Emergency e della Cgil Sono circai ... All'arrivo gli organizzatori dal palco hanno sottolineato che si tratta del "più grande 25degli ultimi ...Una volta dentro hanno individuato la cassaforte e asportato circaeuro. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili del furto. ...È lui che il 181944 istituisce l' Ispettorato generale per la razza affidandolo a un altro ... composta in gran parte da ragazzi tra i 17 e i 20 anni per un totale tra ie i 12mila ...

25 aprile, in 10mila al corteo Anpi a Roma Radio Colonna

Sono circa 10mila i manifestanti al corteo organizzato dall’Anpi a Roma in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. I manifestanti, partiti da Largo Bompiani, hanno attra ...Con circa 1,5 miliardi di euro la spesa destinato alla tavola è la voce principale del budget degli italiani in vacanza nel ponte della liberazione per consumare pasti ...