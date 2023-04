25 Aprile | il sacrificio dei soldati polacchi per la libertà dell’Italia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 aprile 2023) “Ihanno versato il loro sangue per la liberazionee hanno combattuto al fianco dei fratelli d’armi italiani senza neppure la speranza di restituire laanche alla lontana Polonia, dove tutto era cominciato nel 1939. In un giorno così significativo come il 25, un pensiero va rivolto a quei ragazzi che, come cita una lapide commemorativa, si sono battuti «per la nostra e la vostra» e i cui caduti hanno donato «l’anima a Dio, i corpi alla terra d’Italia e alla Polonia i cuori». Queste le parole dell’ambasciatore di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, figlia del generale W?adys?aw Anders che con il suo eroico 2° Corpo d’Armata polacco diede un contributo significativo alla liberazione d’Italia. Il 2° Corpo d’armata del Generale ...