25 aprile | il Presidente Mattarella a Cuneo | “La resistenza fu rivolta morale dei patrioti | la Costituzione nacque dove caddero i partigiani”

Leggi su informazionenazionale

(Di martedì 25 aprile 2023) Ildel Consiglio, Giorgia Meloni con ildel Senato Ignazio La Russa, durante la celebrazione all’Altare della patria.La giornata della celebrazione per il 25, inizia da Roma all’Altare della Patria, per rendere omaggio al Milite Ignoto. Presenti a Roma, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e ildella Camera Lorenzo Fontana. Il Capo dello Stato ha ricevuto tutti gli onori militari del caso, sotto le note dell’Inno Nazionale. Il 25del 1945 è una data fondamentale per l’intero Paese, era finita la paura della guerra, e si poteva sentire il sapore e il profumo di nuova libertà. “In questa giornata, non dovrebbero esserci distanze tra sinistra e destra, perchè si celebra l’unità del Paese”. Ildella Repubblica, ha successivamente ...