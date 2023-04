25 Aprile | il Presidente dell' Anpi chiede le dimissioni di La Russa dal palco di Porta San Paolo

Nel corso della giornata manifestazioni e celebrazioni in tutta Italia Celebrazioni e manifestazioni in tutta Italia per il 25. In mattinata all'Altare della Patria, oltre aldella ...Includendo nella lista dei potenziali 'registi' pure l'exdella Lombardia, il 'Celeste' ... Da ex sindaco, oggi è 25. Tra le polemiche del presente, lei ha un suo ricordo Del mio ...È qui che la Repubblica celebra oggi le sue radici, celebra la Festa della Liberazione", ha detto ildella Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione del 25. "...

11.00 Ebrei Roma:"Sforzo perché ci sia unità" "In questa giornata non ci possono es- sere ambiguità".Così la presidente del- la Comunità Ebraica Dureghello a Roma a Porta San Paolo per il 25 aprile ...Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, celebra la Festa della Liberazione dal nazifascismo che ha oppresso l’Italia per oltre un ventennio. Con un corteo che da corso Venezia attraversa la cit ...