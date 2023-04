25 aprile | i poster delle donne che hanno fatto la Resistenza sui muri di Bologna | “Ai nostri posti ci troverai”

(Di martedì 25 aprile 2023) Protagonisteinstallazioni creative di«Cheap» suidel capoluogo emiliano e dell’Appennino in celebrazione del 25

Seppur meno del nostro splendido numero 77, di cui avete unin camera. Si chiamava Leszek ... per null'altro motivo che perché è" 'o mese 'e paraviso , ce lo dice la canzone col testo di ...Ieri sera, lunedì 24, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell' Isola dei Famosi condotta da Ilary ... non a caso Vldimir Luxuria le fa sapere ironicamente: "Ho tolto tutti i...Fotografia etimologicamente è scrittura di luce, ho pensato aicome segni luminosi della memoria, piccoli squarci che illuminano valori e temi del 25. È sempre bene tenere a mente che ...

25 aprile: Cheap,a Bologna poster con donne della Resistenza Agenzia ANSA

Le immagini della Liberazione ad avvolgere i muri di Riccione. La città romagnola si è risvegliata così nel giorno del 25 aprile, con una serie di fotografie, ingrandite e stampate, installate nel cor ...Riccione celebra la Liberazione con l’arte pubblica, una preziosa opportunità di riflessione sulla memoria collettiva, sui valori cruciali della cultura, della pace e della giustizia ...