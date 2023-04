25 aprile | i fascisti “semplici” aiutanti passivi del nazismo? Breve storia degli orrori durante l’occupazione | dagli eccidi di civili alla Banda Koch

Cultura 251945: quanto ci costò la Resistenza al nazifascismo Anglofilo. Aveva la faccia di ... con il sospetto di aver fiancheggiato l'assassinio di tre ufficiali, la signora Fenoglio ...Sorvolando su queste considerazioni, il 25dovrebbe essere celebrato per quello che è: la ... essere anti -è condizione necessaria ma non sufficiente per essere anti - totalitari .Oggi, 25, festa della Liberazione, il Capo dello Stato apre la giornata di celebrazioni ... capo partigiano assassinato daia 38 anni. Con Mattarella al Vittoriano anche la presidente ...

25 aprile, il messaggio di Valditara: “Condanniamo il fascismo Il Fatto Quotidiano

Lo scopo, a destra, è far dimenticare una militanza imbarazzante, a sinistra creare un fronte dei buoni contro uno dei cattivi per affermare se stessi in un Paese cui non riescono a parlare ...Per ripercorrere la storia del regime autoritario in Portogallo bisogna partire dal 28 maggio 1926, giorno in cui avviene il golpe militare guidato dal generale Carmona, il quale nel 1928 nomina minis ...