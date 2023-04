25 aprile | Gori | ' chi è al governo fa fatica a dire antifascismo | non va bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "La vigilia del 25è stata caratterizzata da evidenti 'sgrammaticature' intorno alla memoria di ciò che è stato il fascismo, di cosa sia stata la Resistenza e del significato stesso della Costituzione, tanto più rilevanti in quanto provenienti da alti rappresentanti delle istituzioni. Se l'eccidio delle Fosse Ardeatine viene raccontato come un massacro di 'italiani in quanto italiani', anziché come una strage di antifascisti, se l'XI compagnia del III battaglione Bozen attaccato a via Rasella viene descritto come una banda musicale, se si dice che nella Costituzione l'non compare, c'è qualcosa che non torna. Qualcosa di importante". E' uno dei passaggi del discorso del sindaco di Bergamo Giorgioper celebrare il 25. "C'è qualche segnale positivo, ma ...