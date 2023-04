25 aprile | Giorgia Meloni | «Sia la festa della libertà | noi incompatibili con qualsiasi nostalgia del fascismo»

Oggi, 252023, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica, ... All'Altare della Patria Mattarella sarà accompagnato dalla premier,Meloni, e dai ...Perché mai dovrebbe cambiare qualcosa questo 25, a maggior ragione con la destra al governo ... Per ultima, si pensi alle parole pronunciate daMeloni nel suo discorso di insediamento ...La presidente del ConsiglioMeloni scrive al Corriere della Sera una lettera sul 25dopo le polemiche sul fascismo. Meloni comincia sostenendo che la sua parte politica ha già maturato queste riflessioni anni fa. ...

Verso il 25 aprile. Per Giorgia Meloni un'occasione di chiarezza Avvenire

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Tra i partigiani c'erano uomini e donne di ogni fede politica. E il no al nazifascismo non fu detto solo da loro, ma da religiosi, militari, ebrei, civili, carabinieri, contadini, internati in Germani ...