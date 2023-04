... siamo un grande popolo capace di superare le divisioni' 'La Destra è incompatibile col fascismo' 'Nel mio primo 25da presidente del Consiglio - scriveMeloni - , affido alle colonne ...Chissà se anche oggi, 25, in un eventuale discorso pubblico all'altare della Patria dove sarà con Sergio Mattarella,Meloni metterà Tina Anselmi nel suo Pantheon o se dalla biografia di una delle donne che ha ...7.00 Meloni: 25/4 sia di concordia nazionale Primo 25da premier perMeloni,che sul Corsera si augura che la ricorrenza sia "un momento di ritrovata concordia nazionale in cui la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci aiuti a ...

25 aprile, Giorgia Meloni: "Noi siamo incompatibili col fascismo" TGCOM

Secondo Giorgia Meloni, dal 25 aprile, in Italia è nata «una democrazia nella quale nessuno sarebbe disposto a rinunciare alle libertà guadagnate. Nella quale, ...«Il 25 aprile è patrimonio di tutta l’Italia, la ricorrenza in cui si celebrano valori condivisi dall’intero Paese». Oggi, per la nona volta da quando ...