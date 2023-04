25 aprile | Giorgia Meloni | “La destra è incompatibile con nostalgia del fascismo”

(Di martedì 25 aprile 2023) 25: “In Italia lacon qualsiasidel” – “Laitaliana ècon qualsiasidel“: nella giornata del 25, a cui si è arrivati dopo giorni di polemiche legate ad alcuni frasi pronunciate da esponenti dei partiti di governo a partire da Ignazio La Russa, il premierchiarisce una volta per tutte il suo pensiero sul 25, sulla celebrazione della Festa della liberazione. Lo fa in una lunga lettera inviata al Corriere della Sera, a cui consegna le sue riflessioni “con la serenità di chi queste riflessioni le ha viste ...

Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si ritroveranno mercoledì 26a Roma, al Palazzo dei ... mentre la chiusura è affidata ai premier,Meloni e Denys Shmyhal. Previsto un intervento ...Meloni insultata e minacciata nel giorno delle celebrazioni del 25. Insulti choc sui social a lei e alla piccola figlia Ginevra. In una lettera al Corriere della Sera il premier aveva ...La presidente ConsiglioMeloni in una lettera al Corriere della Sera: "Da molti anni i ... Il frutto fondamentale del 25è stato, e rimane, l'affermazione dei valori democratici"

Giorgia Meloni: "Il 25 aprile sia un momento di ritrovata concordia nazionale" RaiNews

(a rovinare il Paese), nel mirino anche i ministri Piantedosi e Valditara. Manifesti raffiguranti a testa in giù la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente… Leggi ...(Adnkronos) - L'Italia in campo per la ricostruzione dell'Ucraina. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si ritroveranno mercoledì 26 aprile a Roma, al Palazzo dei Congressi, per firmare accordi ne ...