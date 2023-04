25 aprile | foto capovolte Meloni e La Russa su manifesti a Napoli

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) –raffiguranti ledella presidente del Consiglio Giorgia, del presidente del Senato Ignazio La, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sono stati affissi asotto le lapidi che in vari punti della città ricordano i martiri delle Quattro Giornate, insurrezione popolare avvenuta tra il 27 e il 30 settembre 1943 e conclusa con la cacciata dell’esercito tedesco. Suiladiè accompagnata dalla scritta “Pronti! (a rovinare il paese)”; sugli altrila scritta “Buon 25” è accompagnata, nel caso di La, dalla scritta “dal ...

Il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona di alloro al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Presenti la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ...Sui manifesti ladi Meloni è accompagnata dalla scritta "Pronti! (a rovinare il paese)"; sugli altri manifesti la scritta "Buon 25" è accompagnata, nel caso di La Russa, dalla scritta "...LivePhotoSport - . mc/com 25 - Apr - 23 10:22 252023

Buon 25 aprile 2023, immagini e Gif da inviare gratis per la Festa della Liberazione Fanpage.it

Weekend itinerante nel centro Italia per i ragazzi del Velo Club Racing Assisi Bastia. Giovanissimi impegnati a Pesaro nel Torneo Pre Fab. Ancora un buonissimo 2° posto per Filippo Battistelli nella G ...Le immagini delle celebrazioni del 25 Aprile a Genova. Al corteo istituzionale hanno partecipato tantissime persone. In prima fila il sindaco Marco Bucci, il ...