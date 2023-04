25 aprile | Festa della Liberazione Mattarella | Costituzione figlia dell' antifascismo LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 25 aprile 2023) Giornata di manizioni in tutta Italia. Il presidenteRepubblica ha deposto una corona all’altarePatria, poi è arrivato Cuneo e nel pomeriggio sarà a Borgo San Dalmazzo e Boves. La presidente Consiglio Giorgia Meloni in una lettera al CorriereSera: “Da molti anni i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. Il frutto fondamentale del 25è stato, e rimane, l'affermazione dei valori democratici”