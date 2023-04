25 aprile | da Napoli a Milano contestati esponenti governo

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) – Fischi, urla e manifesti: sono state diverse le contestazioni adie del centrodestra nel 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Nel corso delle manifestazioni e delle iniziative organizzate per la festa del 25in molte città ci sono state azioni per esprimere il dissenso. Amanifesti con le foto capovolte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono state affisse sotto le lapidi che in vari punti della città ricordano i martiri delle Quattro Giornate. Sui manifesti la foto di Meloni è stata accompagnata dalla scritta “Pronti! (a rovinare il paese)”; sugli altri manifesti la scritta ...

...di nuovi passi falsi delle inseguitrici Con una vittoria sulla Salernitana il prossimo weekend (sabato 29), e un insuccesso della Lazio con l'Inter il giorno dopo (domenica 30), il......di Premier League su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 26... La Juventus, semifinalista di Europa League, ha perso in extremis contro ilponendo fine a ......Emanuele III (il sovrano a cui è titolata la Biblioteca nazionale di, la più importante istituzione culturale della città) promulgò senza batter ciglio. Porta infatti la data del 19...

Napoli-Salernitana verrà disputata, come da calendario, sabato 29 aprile alle ore 15. E' quanto si apprende in merito alle ipotesi, circolate in queste ore, riguardanti lo slittamento della partita al ..."Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per ...