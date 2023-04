25 aprile? Cosa dice questo sondaggio | Mannheimer fa a pezzi la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Smacco alla. Renatosmonta Pd e compagni. "Il 40 per cento degli elettori non è legato al fascismo e giudica l'esecutivo solo dal punto di vista politico", spiega senza mezzi termini il sondaggista in vista del 25. Una data, conferma all'Adnkronos, vista in modo diversa dagli italiani: "3 italiani su 4 vogliono che se ne parli, pensando cheevento non si studi abbastanza a scuola: il 70% della popolazione, dunque, crede ancora che non siano stati fatti i giusti conti con il passato". "In generale - cita i dati raccolti dal recentedi Swg - 2 italiani su 3 si dichiarano antifascisti, ma c'è un'estesa minoranza, rappresentata da 1 italiano su 4 (circa il 24 per cento), che si dichiara molto meno antifascista". Addirittura il 45 per cento, dunque quasi ...