25 aprile | corteo antifascista a Napoli | lancio di uova e pomodori contro la Prefettura | contestazioni alla Cgil – Video

(Di martedì 25 aprile 2023)diil palazzo dellain piazza del Plebiscito. Autori del gesto alcuni attivisti che hanno partecipato questa mattinamanifestazione “Antifa” organizzata in occasione del 25. Il“simbolico”, spiegano gli attivisti del Laboratorio occupato Insurgencia, è stato fatto “a imperitura memoria del sangue che i migranti versano per arrivare sulle nostre coste“. La manifestazione è partita da piazza Garibaldi e ilha attraversato le strade del quartiere Vasto. Qui, in via Torino, alcuni manifestanti hanno contestato ladavantisede del sindacato, con l’affissione di uno striscione con la ...

Si è svolto questa mattina a Benevento il tradizionaleper celebrare la Liberazione dall'occupazione nazi - fascista. Il, partito da piazza Orsini, ha attraversato tutto corso Garibaldi, sulle note di 'Bella Ciao' eseguite dalla banda musicale di Grottolella. Tante le bandiere sventolate nello slargo di via ...... città medaglia d'oro della Resistenza, scende in piazza per celebrare i 78 anni da quel 25... Applausi per la segretaria del Pd Elly Schlein almilanese con un fazzoletto rosso al collo.E' stato un 25molto partecipato e con tanti giovani quello che si è vissuto a Vercelli: "... Lerner, dopo aver sfilato nelfortemente voluto dall'Anpi e dal suo presidente Giacomo Ferrari ...

Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, scende in piazza per celebrare i 78 anni da quel 25 aprile che segnò la Liberazione del Paese e che, ancora oggi, resta una data su cui la politica – anc ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...