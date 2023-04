25 aprile | corteo a Milano | decine di migliaia in piazza

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) –, città medaglia d’oro della Resistenza, scende inper celebrare i 78 anni da quel 25che segnò la Liberazione del Paese e che, ancora oggi, resta una data su cui la politica – anche quest’anno – si divide. Sonodile persone che stanno sfilando in corso Venezia, in prima fila il sindaco Giuseppe Sala con la compagna Chiara. Una bandiera della pace, di 30 metri, sventola accanto a quella dell’Ucraina e precede la Brigata Ebraica. Bandiere di partito si confondono con quelle dei sindacati o i tricolori. “La Russa seconda ‘caricatura’ dello Stato” è un cartello che manifesta il dissenso contro l’assenza delle istituzioni e del governo. Applausi per la segretaria del Pd Elly Schlein almilanese con un fazzoletto rosso al ...

Si è svolto questa mattina a Benevento il tradizionale corteo per celebrare la Liberazione dall'occupazione nazi - fascista. Il corteo, partito da piazza Orsini, ha attraversato tutto corso Garibaldi, sulle note di 'Bella Ciao' eseguite dalla banda musicale di Grottolella. Tante le bandiere sventolate nello slargo di via

Lancio di pomodori e uova contro il palazzo della Prefettura a Napoli in piazza del Plebiscito. Autori del gesto alcuni attivisti che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione "Napoli Antifascista". La giornata del 25 aprile, a Napoli, si è aperta con dei manifesti raffiguranti i volti della Meloni, La Russa e ministri a testa in giù