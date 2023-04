25 aprile | Conte | ' alimentare memoria e condividere valori antifascismo'

(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Questa mattina ho visitato il Museo Storico della Liberazione di Roma in via Tasso, già carcere e sede del Comando del servizio di sicurezza delle SS. Dobbiamolaconsapevolmente idell'. Buon 25". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe

'Buon 25e buona festa a tutti. Finalmente iniziano a esserci le premesse perché questa sia una festa ... Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe, arrivando al museo ...... Patrono della Sacra Milizia Costantiniana, sabato 22A. D. 2023, alle ore 11.00, presso la ... Cavalieri e Dame, tra cui come Cavalieri di Giustizia, ilJacopo Avogadro di Casalvolone e il ...Ma contemporaneamente chiedere, come fa, di smettere di sostenere l'Ucraina è una contraddizione in termini". Così Carlo Calenda. Twitter

25 aprile, Conte: “Lettera Meloni condivisibile, a eccezione della parte sull’Ucraina Il Fatto Quotidiano

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Questa mattina ho visitato il Museo Storico della Liberazione di Roma in via Tasso, già carcere e sede del Comando del servizio di sicurezza delle SS. Dobbiamo alimentare ...Giuseppe Conte ha commentato la lettera scritta da Giorgia Meloni sul 25 Aprile e sulla Festa della Liberazione ...