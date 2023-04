(Di martedì 25 aprile 2023) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Un italiano su tre (33%) ha scelto di fare una passeggiata, una gita fuori porta o unin giornata al mare, in montagna, in campagna in occasione del 25, nonostante l'Italia divisa dal tempo incerto. E' quanto emerge dall'analisi/Ixè per la festa della Liberazione che evidenzia la voglia dei cittadini di stare all'aria aperta, anche sfidando il maltempo. Lefuori porta, lee i- sottolinea la- risultano le più gettonate tra quanti hanno scelto di uscire di casa per la ricorrenza, ma non manca chi ha deciso di fare visite a parenti e amici (10%) o di proteggersi dal maltempo visitando musei, mostre ed esposizioni (3%) ma anche vere e proprie vacanze. Forte la spinta verso un ...

Il 5il livello idrometrico era di 0,9 centimetri, mentre il 20, l'idrometro ... Secondo le stime della, dovrebbe piovere continuativamente due mesi per recuperare il deficit ...... a Floracult, la mostra di florovivaismo amatoriale, che ospita a Roma dal 22 al 25piante ...manifestazione Floracult nella giornata di oggi sono stati proprio i mercati contadini di...Oltre 5mila persone " stima Terranostra l'associazione agrituristica della- hanno scelto l'agriturismo per il lungo ponte 25sia per soggiornare o per un pranzo usufruendo anche ...

25 aprile: Coldiretti/Ixé, per 33% italiani gite, passeggiate e picnic Civonline

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – Un italiano su tre (33%) ha scelto di fare una passeggiata, una gita fuori porta o un picnic in giornata al mare, in montagna, in campagna in occasione del 25 Aprile, non ...Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze d ...