25 Aprile | Ciarambino | Serve una nuova resistenza contro il nemico dell’autonomia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) “Oggi come allorauna. Oggi come allora occorre un’unità d’intenti per difendere e ribadire con forza i valori della Costituzione. Ieri la lotta sanguinariala dittatura nazifascista, oggi la battaglia per tenere unito il Paesela volontà del governo nazionale di dividere l’Italia con l’irricevibile ddl sull’autonomia differenziata”. A dichiararlo è Valeria, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e membro del Gruppo Misto. “Dobbiamo difendere il nostro Paese e i valori costituzionali di unità e solidarietà che furono sanciti dai padri fondatori della Repubblica. È impensabile solo immaginare un’Italia a due velocità, uno Stato ridotto a una scatola vuota, scippato delle sue prerogative, una nazione dove quei diritti scritti ...