(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Oggi ho avuto l'e ildi celebrare la nostra Festa della Liberazione con il nostro Presidente della Repubblica, Sergio, che in questa giornata del 25ha scelto di venire qui, nella città di, città simbolo della resistenza e della liberazione. Buon 25a tutti!" Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali, Roberto

Il 25è una frontiera. È il riconoscimento di un percorso di sofferenza e dolore che è ... L'unità del Paese è sotto attacco sia a causa del progetto autonomista di, sia per il ...Leggi Anche 25, Lollobrigida contro l'affondo di Fini: 'Ognuno dovrebbe sapere qual è il suo ... ma anche il leghista Roberto(Autonomie).Venerdì 28, il ministro Robertosarà a Vibo Valentia ed incontrerà i segretari - commissari delle regioni del Sud e si intratterrà con il partito calabrese sulla "Autonomia differenziata". 'Un ...

25 aprile: Calderoli, 'onore e privilegio essere con Mattarella a Cuneo' Civonline

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Oggi ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare la nostra Festa della Liberazione con il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in questa giornata d ...In Piemonte in primo piano le celebrazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Cuneese, prima al Teatro Toselli del capoluogo di provincia, alla presenza di quasi 250 sindaci e de ...