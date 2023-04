(Di martedì 25 aprile 2023) Sono100i manifestanti che stanno sfilando ancora aper il corteo nazionale del 25e non 80come detto in precedenza dagli organizzatori. Lo ha detto il presidente di ...

... a Milano oltre 100 mila in corteo Intanto a Milano sono stati oltre 100 mila i partecipanti al corteo nazionale del 25. È il dato finale fornito dal presidente provinciale dell', Roberto ......oltre 100 mila i manifestanti che stanno sfilando ancora a Milano per il corteo nazionale del 25e non 80 mila come detto in precedenza dagli organizzatori. Lo ha detto il presidente di...... la commemorazione del 25. La manifestazione è iniziata dalla Società di Mutuo Soccorso e si ... Mordeglia, gli alpini, l', le istituzioni e dai cittadini. A seguire la manifestazione è ...

25 aprile: Anpi, a Milano siamo oltre 100 mila - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sgarbi, dal palco, ha detto che il presidente dell'Anpi di Viterbo di non gli avrebbe dato la mano ... Quello che è successo a Viterbo è la prova di come c'è chi utilizza il 25 aprile come strumento ...Castelfidardo, 25 aprile 2023 - Il 25 aprile non è solo una data storica, pur fondativa e simbolo di libertà e democrazia, ma una responsabilità individuale e collettiva, un impegno quotidiano nel cos ...