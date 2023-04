25 aprile a Napoli | la Digos apre un' inchiesta sui manifesti con la Meloni a testa in giù

... motivo per cui oggi, 25, molti giocatori del Milan si sono ritrovati a Milanello nonostante ...e il Milan sarà molto simile a quello proposto da Stefano Pioli nelle tre gare contro il, ...... potrebbe arrivare matematicamente nella giornata di domenica 30. Tra le opzioni sul tavolo anche l'apertura dello stadio Maradona per far assistere i tifosi delal match tra Lazio e ...... Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente in corso a Bologna, presso Palazzo Albergati -... Venerdì 28, giorno dell'inaugurazione, sarà possibile visitare la mostra dalle 11.30 con ...

«Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto». Mittente Massimiliano Allegri. Destinatario la panchina del Napoli. Data affrancamento del messaggio - per niente in codice ...Rintallo Promosso dall’associazione Riformismoggi e da Quaderni Radicali, lunedì 17 aprile 2023 (ore 17:00) si è terruto a Napoli al Gran caffè la Caffettiera (piazza dei Martiri) il dibattito sul ...