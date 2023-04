25 aprile | a Genova fumogeni e fuochi d’artificio in piazza De Ferrari | il corteo antifascista alla vigilia – Video

La Resistenza non ha nulla da cui difendersi. Ed è bene partire da qui, in questo 252023 che richiama il 1943, l'anno della grande rottura degli italiani con il fascismo. Dell'irrompere di una disobbedienza civile di massa che contribuisce prima in modo decisivo alla caduta ...La Compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati, il prossimo incontro si terrà anella giornata di mercoledì 26a partire ...- Anche il presidente della Regione Liguria interviene sulla celebrazione del 25e della Festa della Libertà e lo fa con un post sulla sua pagina Facebook. "Ci prepariamo a celebrare il ...

Genova, Sergio Cofferati e il 25 aprile: “Reagire a chi vuole cancellare la Storia: la Resistenza si insegni … La Repubblica

Martedì, 25 aprile, ricorre il 78° Anniversario della Liberazione. Un giorno da celebrare come Festa di tutti gli italiani, di tutti noi. Il 25 aprile 1945 rappresenta una data fondamentale nella stor ...La lotta per la Liberazione non ha nulla da cui difendersi. Trova la sua legittimazione nella rottura consapevole con il passato e nella riscoperta della ...