25 aprile 1947 | nasce Johan Cruijff VIDEO

(Di martedì 25 aprile 2023) La nascita diIl 25del. Il campione olandese, uno dei giocatori più forti della storia del calcio e che ha reso grandi prima l’Ajax e poi il Barcellona. Di entrambe è stato sia giocatore sia allenatore. Con la sua nazionale sfiora la vittoria dei Mondiali nel 1974 quando perse in finale contro la Germania Ovest. Oggi avrebbe compiuto 76 ma il 24 marzo del 2016 ci ha lasciato a causa di un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato qualche mese prima. Le sue giocate e le sue idee, però, resteranno per sempre. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Una storia di sport, il cui prologo prende forma dal 251945, giorno della Liberazione dell'... Dalla stagione/48 però arriva il passaggio nell'impianto di Valmaura. A due passi dalla ...... "prigionia" in Germania 1943 - 45, infine a Palermo contro la banda Giuliano), del fascismo ... che erano stati diretti spettatori o protagonisti soprattutto nei 20 mesi " settembre 1943 -...Cultura 251945: quanto ci costò la Resistenza al nazifascismo Anglofilo. Aveva la faccia di ... Nelcominciò a lavorare per un'azienda vinicola, dove grazie al suo inglese curava i rapporti ...

Almanacco di oggi, 25 aprile: la stretta di mano più iconica della Seconda guerra mondiale la Repubblica

L’orazione dell’ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi per la celebrazione della Resistenza: fu una lotta di affrancamento dalla tirannia, fondata su ...Oggi, 25 aprile, scoviamo nel baule dei ricordi Ivan Gregori. Centrocampista per 3 stagioni in Sardegna negli anni Settanta, oggi compie 76 anni ROSSOBLÙ. Nato a Oderzo (Treviso) il 25 aprile 1947, Iv ...