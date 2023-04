19 sbarchi nella notte a Lampedusa.Ieri 4 naufragi nel giro di poche ore

(Di martedì 25 aprile 2023) Diciannovedi migranti adurante la. In tutto sono approdati in 705., invece, erano stati 28 gliper un totale di 1.117 persone. All'hotspot dell'isola ci sono 2.

- Diciannovedi migranti a Lampedusa durante la notte. In tutto sono approdati in 705. Ieri, invece, erano stati 28 gliper un totale di 1.117 persone. All'hotspot dell'isola ci ...Sono 19 le imbarcazioni arrivatenotte a Lampedusa, soccorse al largo dell'isola o approdate direttamente sulla terraferma, con ... Ieri, invece, glierano stati complessivamente 28 con un ...Diciannovedi migranti a Lampedusa durante la notte. In tutto sono approdati in 705. Ieri, invece, erano stati 28 gliper un totale di 1.117 persone. All'hotspot dell'isola ci sono 2.698 ospiti a fronte di una capienza di poco meno di 400 persone. Soltanto ieri altri 204 migranti, a bordo di cinque diverse ...

Emergenza Lampedusa: ancora 19 sbarchi nella notte. Sull’isola altri 705 migranti La Stampa

Notte d’inferno a Lampedusa dove con 19 imbarcazioni, soccorse al largo dell’isola o approdate direttamente sulla terraferma, sono sbarcati complessivamente 705 migranti. Dieci, nello specifico, le ca ...Diciannove sbarchi di migranti a Lampedusa durante la notte. In tutto sono approdati in 705. Ieri, invece, erano stati 28 gli sbarchi per un totale di 1.117 persone. All’hotspot dell’isola ci sono 2.6 ...