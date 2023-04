... che raccoglie il suggerimento maaltissimo (28'). Lo stesso Tell è protagonista quasi in ... FRIULI VG (4 - 3 - 3): Tosoni 7.5, Bozzo 6, Cotti Cometti 6.5,6.5, Tell 6.5, Pinton 6.5 (17' ...... che raccoglie il suggerimento maaltissimo (28'). Lo stesso Tell è protagonista quasi in ... FRIULI VG (4 - 3 - 3): Tosoni 7.5, Bozzo 6, Cotti Cometti 6.5,6.5, Tell 6.5, Pinton 6.5 (17' ...

Zuliani spara a zero: «Lukaku scatena una rissa e ora vittima!» Inter-News.it