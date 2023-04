(Di lunedì 24 aprile 2023) Ritorno alle origini Dopo aver interpretato 'Shake It Up', serie tv di Disney Channel che l'ha resa famosa, dieci anni faha iniziato la carriera dinte. E ha pubblicato il singolo '...

e Labrinth Per il ruolo di Rue Bennett nella serie 'Euphoria',ha ricevuto due Emmy Awards, un Golden Gobe, un Satellite Awards e un E! People's Choice Award. A quanto pare l'idea di ...sul palco Nessuno si aspettava l'arrivo disul palco del Coachella durante il fine settimana, non i fan di Labrinth, il cantautore britannico Timothy Lee McKenzie, né gli ...Prima ancora di diventare attrice,ha debuttato come cantante, pubblicando nel 2012 il suo singolo d'esordio "Replay" e l'anno successivo l'album eponimo di debutto. Dopo oltre otto anni ...

Zendaya canta a sorpresa sul palco del Coachella TGCOM

L'attrice è tornata a esibirsi in pubblico dopo otto anni. Al festival americano ha eseguito due brani della colonna sonora originale di "Euphoria" ...Zendaya sul palco del Coachella canta con Labrinth "All of Us", il brano di "Euphoria": non si esibiva dal vivo da oltre 7 anni! Il video di Amica.it ...