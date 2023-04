Zancan | «Lukaku-Lautaro Martinez? Gli scenari cambiano! Inter…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)sottolinea l’importanza per l’Inter di aver ritrovatoper questo finale di stagione. I due ieri hanno timbrato a EmpoliDIVERSI ? Federico, dagli studi di Sky Sport 24, si esprime sull’attacco nerazzurri e i traguardi di squadra: «La vittoria di ieri serviva tanto, l’Inter ha ritrovatoma anche. Il Toro ha pagato successivamente le fatiche del Mondiale. Con due attaccanti così da ora in avanti glicambiano e mica poco. Obiettivi? Quello primario è la Champions League. Ovvio che una semifinale di Champions League è molto grande come cosa per snobbarla. In Coppa Italia, il gol dinel finale dà un leggero vantaggio ...