WWE | Lita avrebbe terminato il suo “impegno” con la compagnia

(Di lunedì 24 aprile 2023) È parso chiaro a tutti che a Wrestlemania 39non fosse in ottima forma. Durante il match 3vs3 tra Becky Lynch, Trish Stratus e la stessa, che le vedeva opposte al trio femminile delle Damage CTRL, la lottatrice dai capelli rossi si è mossa lentamente sul ring, arrivando in ritardo durante alcuni spot e in costante fame d’ossigeno. Tanto che alcuni fan si sono chiesti se fosse infortunata, se sentisse la pressione psicologica, oppure se semplicemente fosse fuori forma per la contesa. Periodo di stop Durante una puntata di Raw successiva al Grandaddy of them All,(che era impegnata in un match di coppia per la difesa dei titoli femminili della divisione) è stata rinvenuta esangue nel backstage. Ciò ha forzato la co-campionessa Becky Lynch a fare coppia con Trish per la difesa delle corone. La canadese ha poi ...

Spazio anche a una sfida "old school" vs "new school" dovee Trish Stratus, due leggende del ...avuto l'onore di chiudere la prima notte di WrestleMania 39 strappando i titoli di coppia della...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... con match che coinvolgono anche Brock Lesnar, Ronda Rousey e le leggendariee Trish Stratus, ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Evans Liv Morgan...

Lita sparita dalla WWE dopo l'attacco di Trish Stratus: c'è un motivo World Wrestling

La WWE Hall of Famer in questo momento ha un'altissima considerazione di se stessa e pensa di poter battere la nuova generazione per diventare di nuovo campionessa ...Mentre la canadese a Raw ha affrontato Becky Lynch e spiegato le ragioni del suo voltafaccia alle ex alleate, spuntano i retroscena sulla terza coinvolta.