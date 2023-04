(Di lunedì 24 aprile 2023) "Stiamo aspettando che la crescita dei salari e dell'inflazione core rallenti prima di poter arrivare al punto in cui possiamo fermare" i rialzi dei. Lo ha detto al Financial Times Pierre,...

Il componente della, Pierre, non sarebbe "sorpreso" se i tassi arrivassero al 4%: "aspettiamo che la crescita dei salari e l'inflazione core rallentino, insieme all'inflazione complessiva, prima di arrivare ...Lo ha detto al Financial Times Pierre, governatore della Banca centrale belga che siede nel consiglio direttivo. Laha alzato i tassi sui depositi a un ritmo senza precedenti dal - 0,5%...Il componente della, Pierre, non sarebbe "sorpreso" se i tassi arrivassero al 4%: "aspettiamo che la crescita dei salari e l'inflazione core rallentino, insieme all'inflazione complessiva, prima di arrivare ...

Wunsch (Bce),'non sarei sorpreso se i tassi salissero al 4%' Agenzia ANSA

Restano fiacche le Borse europee in attesa dell'avvio di Wall Street, con gli investitori che soppeseranno i dati macro in arrivo questa settimana per cercare spunti in vista dei prossimi appuntamenti ..."Stiamo aspettando che la crescita dei salari e dell'inflazione core rallenti prima di poter arrivare al punto in cui possiamo fermare" i rialzi dei tassi. (ANSA) ...