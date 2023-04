WhatsApp Beta si aggiorna e risolve un piccolo bug

, non è ancora detta l'ultima parola: ecco come puoi evitare che accada e dargli una seconda ... Tutto è iniziato quando nelle appè comparsa una funzione il cui nome, seppur temporaneo, ...Con la2.23.8.6 diper Android abbiamo visto comestesse lavorando alla funzione newsletter poi ribattezzata Canali . Si tratta di una funzione di comunicazione pubblica (...lavora ai messaggi video, i primi segni nellaiOS 12 Apple 13 Apr

Whatsapp beta: nuova tastiera, editor testo su iOS e stop ad Android ... HDblog

WhatsApp, the popular messaging app owned by Facebook, is currently developing a new feature called “Channels” that will allow users to broadcast messages to multiple recipients simultaneously. This ...WhatsApp è ancora oggi l'applicazione di messaggistica più utilizzata dalla maggior parte di utenti in tutto il mondo. L'app verde, fondata nel 2009, conta og ...