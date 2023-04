Well Rimo | chi è il pittore - migrante arrivato in Francia su un barcone | le sue opere all' asta con Picasso

Leggi Anche Migranti, Banksy finanzia la nave Louise Michel per il soccorso in mare, dunque, il novello Basquiat di Francia, tra gli artisti contemporanei emergenti, dichiara di ispirarsi a Basquiat stesso, non disdegnando influenze dall'Art Brut di Jean Dubuffet, dall'Art ..."Una notte, sulla costa marocchina, mi hanno praticamente buttato dentro un'imbarcazione. Non sapevo nemmeno dove stavo andando, dove mi stavano mandando". A parlare è, artista originario di Abidjan (Costa d'Avorio) arrivato in Francia con un barcone che ora vende le sue opere a decine di migliaia di euro. L'artista è arrivato in Europa nel 2017 e nel 2020 ...Migranti, il successo inatteso di: è nata una stella Da un gommone al successo mondiale, ecco la storia di. Un migrante sbarcato in Francia dopo un lungo viaggio iniziato dalla Costa d'Avorio può dire di avercela ...

Well Rimo, il pittore-migrante arrivato con un barcone. «Va all'asta con Picasso, le sue opere valgono più di ilmattino.it

Le sue opere vanno all'asta con Picasso, è ribattezzato il nuovo Basquiat, ma di lui si sa veramente poco. Persino le riviste del settore ignorano data e luogo di nascita. Così dell'artista Well Rimo ...well-rimo, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: well-rimo. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.