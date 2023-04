Weekend della Terra | il Lazio liberato da 15 387 chilogrammi di plastica e rifiuti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma – Ilda 15.387didispersi nell’ambiente in un solo. È l’eccezionale risultato raggiunto da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da, nei 17 appuntamenti di pulizia ambientale tenutisi in contemporanea sabato e domenica per celebrare la “Giornata Mondiale”. Quasi mille volontari in azione per sensibilizzare concretamente cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono dinell’ambiente. L’iniziativa ha coinvolto attivamente anche dieci università italiane e ha il supporto di MINI, partner che ne sposa i valori legati alla ...

dove si terrà anche la prima delle sei gare Sprint di questo Mondiale 2023, in cui si potranno fare anche discorsi importanti sul mercato in vistaprossima stagione. Hamilton, contratto ...Basket C Silver: nelsi sono aperti i playoff - playout per la salvezza. Basket C Silver: gara 1 amara per Le ...Le Bocce Erba che ha dovuto incassare un ko in trasferta nel primo match...Con l'autunno tornano le mitiche sagre dei funghi porcini , delle castagne , del tartufo e... attaccando il 1° novembre alprecedente o a quello successivo si può arrivare a cinque ...

Il weekend della Festa della Liberazione al Museo e Real Bosco di ... Museo e Real Bosco di Capodimonte

Hyundai presenta la IONIQ 6 Driving Experience - Numerosi appuntamenti su tutto il territorio italiano che vedranno protagonista la nuova streamliner elettrica del brand, manifesto della mobilità del ...SICILIA - La Plastic Free Onlus, un'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, ha ottenuto un risultato ...