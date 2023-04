Wagner e Sudan | l’«armata» di Putin avanza in Africa e gli Usa faticano a contrastarla Oggi in arrivo gli italiani fuggiti da Khartum

approfondimento, Gruppoha fornito armi ai paramilitari: lo rivela la Cnn "Non lasciate solo il popolo sudanese" La corsa alla fuga degli stranieri ha aumentato i timori dei sudanesi su ...La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'La grande fuga dal' apre il maggiore quotidiano nazionale in apertura. 'Lacon i ribelli per il traffico d'oro', spicca a centro pagina. 'Caos e ...Negli anni '80 le mummie del Cremlino usavano il contingente cubano e i loro "consiglieri" per appoggiare regimi amici in Africa. Oggi Vladimir Putin dispone della compagnia di sicurezza, impegnata da tempo in un grande ...

La Wagner in Sudan: l’armata di Prigozhin e Putin avanza in Africa (e il Pentagono fatica a contrastarla) Corriere della Sera

Die Gruppe Wagner ist berüchtigt und ihr werden Kriegsverbrechen, Folter und Hinrichtungen nachgesagt. Sie soll vom Kreml aus gesteuert werden und in der Ukraine kämpfen. Alles Wissenswerte zu Putins ...Laut Geheimdienstdokumenten haben US-Behörden damit gerechnet, dass die Wagner-Gruppe ihren Einfluss in Afrika weiter ausbauen kann. Der Beitrag Söldnertruppe Wagner: US-Geheimdienste warnen vor Einfl ...