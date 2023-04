Volpecina | Il Napoli ha un gruppo con fame e cattiveria agonistica di voler vincere a tutti i costi

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Giuseppe, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue dichiarazioni: “Se trovo delle somiglianze tra questoe quello con cui io ho vinto il primo scudetto? Sì, io vedo in questi ragazzi la convinzione, lae ladie ci sono riusciti. Hanno vinto e convinto. Non si vince sempre convincendo, molte volte anche con un po’ di fortuna, ma loro sono sempre andati in campo pere per fare la gara liberi mentalmente. Per la Champions c’è molto rammarico, all’inizio avevo un po’ di paura perché difficilmente riesci a gestire due competizioni così importanti insieme, ma ...