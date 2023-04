Volley | l’Olimpia San Salvatore batte Catania e festeggia la salvezza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSanTelesino (Bn) – Vittoria e campionato chiuso con il sorriso perSanTelesino che regola per tre set a zero (25-19, 29-27, 25-22, i parziali) l’Hub Ambiente. Ottima la prova delle ragazze di Eliseo che a fine gara incassano l’applauso del numeroso e folto pubblico di casa che in questa stagione, seppur travagliata, non ha mai abbandonato la formazione di casa. Unico neo di giornata l’infortunio di Karol Milano in fase di riscaldamento e il ricorso alle cure mediche per un forte trauma distorsivo al ginocchio. Per fortuna però solo tanto spavento per la giovane atleta che ha dimostrato in questo torneo, nonostante fosse al debutto in categoria, di avere tecnica e grinta ma anche ampi margini di miglioramento. Insomma, l’ultimo ...