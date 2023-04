Volley | Intec Service San Giorgio del Sannio monumentale | è promossa in serie B

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sandel(Bn) – UnaSGsi aggiudica anche gara tre dei playoff promozione e, dopo ben quattordici anni, vola inB. Una cavalcata straordinaria, quella delle diavole rosse sangiorgesi, che hanno vinto, tra campionato e coppa campania, ben 23 partite su altrettante gare disputate. Un ruolino di marcia impressionante che non ha lasciato scampo a nessun avversario. Nell’ultimo atto di sabato scorso a Gioia Sannitica, al cospetto di una ottima Cabarat Matese, le atlete sangiorgesi hanno ancora una volta incantato tutti trasformando la gremitissima Palestra Settembrini in un tripudio di gioia e di festa incontenibile per i supporters che per l’occasione erano accorsi a seguire le proprie ...