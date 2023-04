Volley Bergamo 1991 | sabato l’ultima al palazzetto contro Pinerolo

(Di lunedì 24 aprile 2023). Ilgiocherà la sua ultima partita al Pala Intred29 aprile alle 20.30. La LegaFemminile ha infatti definito il calendario del Round Robin, la fase con due gironi da tre squadre ciascuno le cui prime classificate si sfideranno in gara secca il 7 maggio per aggiudicarsi un posto in Challenge Cup. La corsa verso la terza competizione europea passa dalle due sfide, dodicesima classificata della stagione regolare qualificata grazie ai playoff Challenge, eCasalmaggiore, uscita sconfitta dal quarto di finale dei playoff ScudettoVero. La sfida...

nel Girone B, se la vedrà controe Pinerolo. Il Girone A sarà invece composto da Chieri, ...Mutua Fenera Chieri 3 - 0 (25 - 20 25 - 22 25 - 15) GARA 3 Domenica 23 aprile ore 20.30 Vero

Volley Bergamo-Scandicci 3-0. Alle toscane la gara 2 e volano in semifinale RaiNews

Definito il Round Robin: Casalmaggiore e i piemontesi sulla strada verso la Challenge Cup. Eventuale finale il 7 maggio ...Quarta Semifinale Scudetto consecutiva raggiunta per la Vero Volley Milano, che in Gara 3 dei Quarti di Finale Playoff, si è imposta, non senza fatica per 3-1 sulla Trasporti Pesanti Casalmaggiore. D ...