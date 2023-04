“Voleva portarmi nella sua auto rossa” | parla il bimbo di 8 anni sfuggito da un tentativo di rapimento a Fiumicino

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Miportare dentro la sua macchina, tipo una Citroen. Urlavo, lui nonva e gli ho dato un calcio proprio lì sotto”: nelle parole del piccolo di casa il racconto di quanto accaduto il 22 aprile mattina a, quando un uomo sulla cinquantina ha tentato di rapire un bambino di 8dal giardino di casa. Il fratello racconta: “Mia mamma è preoccupatissima, papà nervoso. Ci chiediamo cosa stia accadendo e siamo spaventati, qui da noi non è mai successo nulla”, le sue parole citate da Repubblica. “Il bambino era in giardino con mamma – spiega il ragazzo – lei stava piantando i fiori, lui giocava a palla. Mamma, poi, non ha più sentito i palleggi, si è insospettita. Ha iniziato a chiamarlo. Sono passati circa venti minuti, lei ha iniziato a urlare. È uscita in strada”. Mentre la ...