Volata Champions | sei squadre in 9 punti | il calendario del rush finale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stato di forma : la striscia di quattro vittorie di fila è stata interrotta a sorpresa contro il Torino all'Olimpico. La sconfitta tuttavia non ha avuto alcun effetto particolare sulla classifica, ...

Stato di forma : la striscia di quattro vittorie di fila è stata interrotta a sorpresa contro il Torino all'Olimpico. La sconfitta tuttavia non ha avuto alcun effetto particolare sulla classifica, ...Sette giornate alla fine, 21 punti a disposizione, con l'obbligo di arrivare ad almeno 72 punti in classifica, quelli che dovrebbero essere sufficienti per l'accesso alladel prossimo anno. ...... dietro, Argentin, Yvon Madiot e Robert Millar sembravano ormai rassegnati allaper il terzo ...00 Leeds United - Liverpool 1 - 6 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta - Mallorca 0 - 1 CALCIO -...

La rincorsa di Milano: romane nel mirino. Bomber, turnover e scontri diretti per la Champions La Gazzetta dello Sport

Un weekend in controtendenza: Inter e Milan tornano al successo, Lazio e Roma si fermano, l'Atalanta conquista tre punti che la rilanciano concretamente in corsa. L'unica a confermarsi, seppur in nega ...Le milanesi verso il rush finale della stagione con le due stelle che sembrano aver ritrovato la forma migliore ...