Vito Bugliarello | annegato a Siracusa per salvare due ragazzini L’omaggio della Meloni | “Un eroe”

(Di lunedì 24 aprile 2023) «35 anni, ha sacrificato la sua vita perdue ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo. Che la terra ti sia lieve,». Così su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia, ricordando. La tragedia è avvenuta sabato, in un tratto di mare traed Avola., 35enne di Floridia, ha visto i duefinire in mare, ha legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso di loro. Uno è riuscito ad aggrapparsi alla corda di fortuna e ha quindi aiutato l’amico a mettersi in salvo. Il 35enne, però, sarebbe scivolato in ...

Qualcuno a Floridia lo ha definito l'eroe della porta accanto. E davvero,, ha dimostrato quanto l'istinto del cuore possa rendere un gesto immortale. È lui il trentacinquenne della provincia di Siracusa che ha salvato due adolescenti di Avola caduti in mare,..., un uomo di 35 anni, si è tuffato in mare per salvare due ragazzini in difficoltà. Il salvataggio per i due fanciulli è riuscito, ma purtroppo pernon c'è stato nulla da fare. ...Ha salvato due ragazzini che erano in difficoltà mentre si facevano il bagno al mare ma è scivolato in acqua, non è riuscito a tornare a riva ed è morto . Il corpo di, 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che lo cercavano dopo che l'uomo risultava disperso nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. ...

Muore dopo avere salvato due ragazzini in mare a Siracusa Agenzia ANSA

Ha salvato due ragazzini che erano in difficoltà, ma non è riuscito a tornare a riva. Morto 35enne a Siracusa.Non ha esitato a salvare due ragazzini che chiedevano aiuto in acqua, anche se non sapeva nuotare. È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, morto annegato do ...