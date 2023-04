Vito | 35 | annega subito dopo aver salvato due ragazzini in mare

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ci sono cose nella vita alle quali nessuno di noi potrà mai prepararsi. Nonostante siano delle esperienze che fanno parte integrante di quel mistero che è la vita, ci troviamo come sempre inermi di fronte alle stesse. Il destino è spesso ingiusto e crudele, non guardando mai in faccia le vite che va a spezzare. Una di queste vite tragicamente interrotte è quella di un giovane siracusano di 35 anni, la cui morte ci ha davvero distrutto.Bugliarello, era un ragazzo come tanti altri, amava ile fare passeggiate sul lungo, per respirare il profumo dele rilassarsi. Secondo quanto riporta Today,si era recato intorno alle 17, nel pomeriggio di sabato scorso , presso la spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, in provincia di Siracusa. Quel giorno il ...

'Per capire che ragazzo fosse, basta dire che pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi consapevole di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano ...

Salva due minorenni dalle onde e muore annegato a 34 anni: Vito ... Fanpage.it

Vito Bugliarello ha notato che i ragazzini erano in difficoltà e non ci ha pensato due volte ad intervenire per salvarli ...Il ricordo di un amico di infanzia di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia morto nel Siracusano dopo aver salvato due minorenni che erano finiti ...