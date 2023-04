Vite al limite | Joyce e la lite senza precedenti con Nowzaradan | poi l’addio

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 aprile 2023) La storia diDel Viscovo raccontata aalè stata davvero molto triste. Ecco che cosa è successo e come è andata a finirealè una trasmissione che si occupa di persone con grave obesità. A guidare il programma c’è il medico chirurgo iraniano dott., che segue i suoi pazienti con grande attenzione. Il Dott.– grantennistoscana.itIl medico cerca di lavorare sul paziente non solo dal punto di vista del piano dietetico da fargli seguire, ma anche dal punto di vista psicologico. Per la gran parte, i pazienti che il medico segue, sono persone che hanno avuto grossi traumi infantili, magari a livello di autostima, violenze, abusi. Tutte queste cose fanno sì che a volte si verifichino degli abbandoni, perché non tutti ce la ...