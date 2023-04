Virzì torna a Ventotene per ‘Un altro Ferragosto’

(Di lunedì 24 aprile 2023) Al via domani le riprese del sequel di 'Ferie d'agosto', 27 anni dopo il ritorno sull'isola dei Molino e dei Mazzalupi Inizieranno domani, martedì 25 aprile, sull’isola dile riprese di ‘Un, il nuovo film di Paoloprodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema. Seguito dell’acclamato ‘Ferie d’Agosto’ del 1996, film cult che valse a Paoloil David di Donatello come Miglior Film, ‘Unvede il ritorno adelle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi. Nel film Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel. E Gigio Alberti, Agnese Claisse, Paola Tiziana Cruciani, Claudia ...

