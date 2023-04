Violenze e complotti | tutti i deliri di Seung lo pseudo sciamano “Ma era anche lucido”

Decine di esposti, anche contro Putin Intanto continua a inviare esposti e segnalazioni a varie procure alla Regione Toscana, al ministero alla Salute parlando di, accusando medici, come la ...... in cui denunciava presunti. Seung in passato aveva ricevuto diversi fogli di via dalle ... Psichiatri: "Non possiamo difenderci dalle" "Non siamo in grado di difenderci dalle...sessuali anche a minori, aggressioni, minacce. Come quando al Tribunale di Lucca, un anno ... ossessionato daitanto da inventare l'associazione difesa utente psichiatrico. Come (...

Rwanda: un film per non dimenticare il genocidio Melting Pot

La storia dell'arrestato. Proprio la dottoressa che poi ha aggredito venerdì lo aveva visitato tre anni e mezzo fa. La diagnosi: narcisista, paranoico e allo stesso tempo del tutto consapevole delle s ...L'uomo era anche conosciuto per i suoi comportamenti violenti e per una serie di lettere recapitate a vari enti in cui denunciava presunti complotti ...